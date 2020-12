PSD Galati are peste 40% din voturile electoratului din judet, urmat de PNL cu aproximativ 20% si USR PLUS cu 10-15%, a declarat liderul PSD Galati, europarlamentarul Dan Nica, in urma numaratorii paralele partiale a social-democratilor. "In acest moment, conform numaratorii paralele pe care am facut-o la PSD Galati, scorul pe care il vom obtine la nivelul judetului depaseste 40%. Vom avea un procent de peste 40%, PNL in jur de 20%, iar USR PLUS intre 10-15%. Credem ca vom obtine ceea ce ne-am si propus, doi senatori si cinci deputati. Este un scor care ne bucura foarte mult si ne permite sa ne…