Parlamentare2020/Gabriel Zetea (PSD Maramureş): Am votat pentru viitorul României Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, care candideaza pentru Camera Deputatilor, a declarat ca votul sau de duminica a fost unul pentru viitorul Romaniei. "Am votat cu gandul la viitorul Romaniei si am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole si Iacob. (...) Am votat pentru repornirea economiei, am votat pentru demnitatea maramuresenilor si a romanilor, am votat cu credinta ca tara noastra poate avea cu adevarat un parcurs european. Am votat pentru un sistem de sanatate accesibil fiecarui roman, am votat pentru siguranta in tara noastra. Am votat pentru o Romanie guvernata de profesionisti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Ion Cupa, candidatul PMP Mehedinți pentru Camera Deputaților a venit la vot, la ora 10:00, la secția de votare de la Școala Generala nr. 9, insoțit de soția sa Ramona și de fiica sa. A votat cu speranța și pentru valori și principii creștin-democrate, pentru o Romania stabile. Deputatul Mișcarii…

- Presedintele PSD Maramures, Gabriel Zetea, care candideaza pentru Camera Deputatilor, a declarat ca votul sau de duminica a fost unul pentru viitorul Romaniei, potrivit Agerpres. "Am votat cu gandul la viitorul Romaniei si am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole si Iacob. (...) Am votat pentru…

- AM VOTAT azi, in Viile Apei, am votat pentru #sigurantaunuitraimaibun. Am votat cu gandul la viitorul Romaniei și am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole și Iacob. Am votat IMPOTRIVA celor care ne-au inchis in case, impotriva celor care țin școlile inchise și impotriva celor care au imprumutat…

- AM VOTAT azi, in Viile Apei, am votat pentru #sigurantaunuitraimaibun. Am votat cu gandul la viitorul Romaniei și am votat pentru viitorul copiilor mei, Nicole și Iacob. Am votat IMPOTRIVA celor care ne-au inchis in case, impotriva celor care țin școlile inchise și impotriva celor care au imprumutat…

- Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul formațiunii social-democrate pentru Parlamentului Romaniei a votat duminica, 6 decembrie, in Viile Apei. Liderul PSD Maramureș și candidatul aflat pe prima poziție pentru Camera Deputaților in viitorul Parlament a precizat faptul ca a votat pentru…

- Președintele interimar al PSD Vrancea, Nicușor Halici, candidat la Camera Deputaților la alegerile parlamentare a votat azi la Secția de votare nr. 42 de la Gradinița nr. 18. Acesta a venit la urne impreuna cu soția sa. La ieșirea din secția de votare acesta a declarat ca a votat in primul rand pentru…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Presedintele in exercitiu al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, care candideaza pentru un nou mandat, a recurs, duminica, la un discurs nationalist pentru a-i convinge pe alegatori sa iasa la vot in al doilea tur al alegerilor prezidentiale.…