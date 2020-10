Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia judeteana Salaj a PSD a depus, joi seara, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. "Pe liste am propus candidati de varste si profesii diferite, dar si cate o femeie, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor. Candidatii care vor…

- Partidul Pro Romania Maramureș a depus listele pentru alegerile parlamentare. Doamnele Viorica Marincaș și Cornelia Negruț deschid listele la Camera Deputaților și Senat! Azi, 22 octombrie 2020, Partidul Pro Romania Maramureș a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru Camera Deputaților…

- Fostul deputat Mihai Apostolache si-a depus, joi, dosarul de candidatura la Biroul Electoral Judetean (BEJ), acesta candidand ca independent la Camera Deputatilor, fiind sustinut de Partidul Prahova in Actiune, pe care l-a fondat in urma cu mai putin de un an. Apostolache a declarat ca, in doar cateva…

- Gabriel Oprea și-a depus candidatura ca independent, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, pentru un mandat in Camera Deputaților, in București. Citește și: Calin Popescu Tariceanu: Efectul deciziei CCR este ca orice parlamentar va putea fi anchetat pentru votul exprimat / VIDEO„Presedintele…

- Un senator și trei deputați din partea PSD Timiș este target-ul partidului la viitoarele alegeri, a anunțat, joi, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele formațiunii la nivel național. El este locul 1 pe lista pentru Camera Deputaților. Filiala locala a social-democraților a depus, joi, la Biroul Electoral…

- PSD Dolj a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie dosarele de candidatura pentru alegerile parlamentare, pe primul loc la Senat fiind fostul presedinte al Consiliului Judetean Ion Prioteasa si fost lider al organizatiei si pe locul 1 la Camera Deputatilor, deputata Alexandra…

- Horia Șulea, primarul din Florești, și-a depus, vineri, in mod oficial candidatura pentru un nou mandat, de aceasta data din postura de independent, dupa desparțirea de Partidul Național Liberal.