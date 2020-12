Aproximativ 5.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti locali si reprezentanti ai altor structuri MAI asigura ordinea si siguranta in contextul desfasurarii scrutinului electoral de duminica, anunta Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB).



"In aceste doua zile, 5 si 6 decembrie, aproximativ 5.000 de politisti, impreuna cu jandarmi, pompieri, politisti locali si reprezentanti ai altor structuri MAI, sunt la datorie pentru asigurarea masurilor de protectie, ordine si siguranta publica. (...) Ne vom indeplini intocmai obligatiile, in acord cu atributiile.…