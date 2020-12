Parlamentare2020/Dan Barna: Niciodată absenteismul nu dă soluţii; un gust amar legat de participarea redusă la vot Copresedinte USR PLUS, Dan Barna, considera a fi "un lucru trist" faptul ca doar trei romani din zece s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare, precizand ca prezenta foarte mica la vot duce la "rezultate ciudate".



"Vestea mai putin buna este participarea, istoric, fara precedent, redusa, numarul foarte mic de romani care au decis sa iasa la vot si acesta este, din punctul meu de vedere, un lucru negativ al acestor alegeri, faptul ca, pe de o parte, clasa politica nu a reusit sa dea mesaje suficient de puternice pentru a se intelege acest lucru. Dar mai este un element. Daca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copresedinte USR PLUS, Dan Barna, considera a fi "un lucru trist" faptul ca doar trei romani din zece s-au prezentat la urne la alegerile parlamentare. "Vestea mai putin buna este participarea, istoric, fara precedent, redusa, numarul foarte mic de romani care au decis sa iasa la vot si acesta este,…

- Alegeri parlamentare 2020: Prezența la vot este redusa in Germania Pentru românii din strainatate este cea de-a doua zi în care pot vota pentru Parlament. Prezența este redusa în Germania. Mai multe informații ne aduce acum, în direct, corespondentul RRA Vlad Draghicescu.…

- Vestea retragerii goalkeeper-ului de 34 de ani a lasat prima reprezentativa intr-o situatie dificila, in conditiile in care n-avem o rezerva care sa fi strans un numar important de selectii in ultimii ani.

- Este vorba despre o schema de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 130 din iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Mii de romani au depus deja formularele in primele minute de la deschiderea platformei online. Ministrul Economiei, Energiei…

- Social-democratii au transmis ca alti 4.000 de romani au primit joi vestea ca sunt infectati cu noul coronavirus si „intr-o singura zi au pierit mai multi semeni de-ai nostri decat acum cinci ani, in dezastrul de la Colectiv”. Sursa citata mai spune ca „drama este ca, de azi inainte, din cauza iresponsabilitatii…

- Traian Basescu a comentat la Digi24 anunțul facut de Ludovic Orban cu privire la un proiect de colaborare intre PNL și PMP la nivel de primarii și consilii județene. Fostul președinte admite ca acest lucru este un obiectiv al PMP, dar spune ca o eventuala colaborare nu se poate face in orice condiții,…

- Vestea alegerii unui nou primar a bucurat milioane de bucureșteni care au visat, in sfarșit, la apa calda și caldura, pe timpul iernii. Cu toate acestea, problemele existente la sistemul de termoficare par sa nu poata fi rezolvate peste noapte, anunț care aduce un nou val de nemulțumiri in randul cetațenilor.…

- Wizz Air vine cu vești deosebite pentru romani! Dupa luni in care oamenii au fost nevoiți sa-și amane vacanțele și sa-și dea planurile peste cap, acum vine și rasplata așteptarii care le va face viața mai ușoara- noi rute chiar de luna viitoare. Wizz Air, veste mare pentru romani Wizz Air vine cu noi…