Stiri pe aceeasi tema

- „Suntem echipa #PSD_Giurgiu pentru Camera Deputatilor! Suntem tineri, profesionisti si fiecare dintre noi a demonstrat ca poate si FACE lucruri bune pentru giurgiuveni! Insa, totodata, ne punem experienta si priceperea in slujba #tuturor_romanilor. Tara noastra se afla in cea mai grea criza sociala,…

- Seria consultarilor cu partidele politice pentru proiectul Pactul pentru Munca a debutat cu dezbaterea alaturi de Uniunea Democrata Maghiara din Romania-UDMR, reprezentata de Președintele partidului, domnul Kelemen Hunor și a doamnei deputat Csep Eva-Andrea, secretar al comisiei pentru munca și protecție…

- Ministerul Culturii a anuntat luni ca a alocat 700.000 de lei, in Programul national de finantare a cercetarii arheologice sistematice 2020, pentru finantarea mai multor proiecte ale unor institutii din subordinea sa, dar si a altor muzee, institute de cercetare si universitati.Institutiile…

- National chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor said in Arad on Tuesday that Romania will need a time of political stability after the general election, which UDMR is ready to ensure if it depends on it, adding that a centre-right majority would be preferable.Kelemen…

- National chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor said in Arad on Tuesday that he is against the proposal to postpone the general election, considering that there is neither legal basis nor guarantees that the COVID-19 pandemic prospects will be any better early…

- National chairman of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) Kelemen Hunor declared on Thursday, in central Miercurea Ciuc, that we must adapt to the situation generated by the COVID-19 pandemic and considers that there is no need for a new state of emergency."We have to adapt to…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani. "Criza politica e in Romania din 2012, de cand a fost inlaturat…

- Presedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat miercuri, la Sfantu Gheorghe, ca Romania se afla intr-o continua criza politica din anul 2012, iar actualul Guvern "improvizeaza", asemenea tuturor celorlalte care s-au succedat in ultimii opt ani. "Criza politica e in Romania din 2012, de cand a fost inlaturat…