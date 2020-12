Parlamentare2020/Cseke Attila, despre AUR: Nu este bine pentru 2020 că un asemenea partid a intrat în Parlament Presedintele UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, a declarat luni ca "nu este bine pentru 2020" ca un partid ca AUR a intrat in Parlament si ca mesajul "agresiv" al aliantei "nu isi avea rolul si rostul in acest an in Romania. Senatorul a fost solicitat intr-o conferinta de presa sa comenteze o postare a sa pe facebook in care, pe langa multumirile adresate electoratului, a transmis ca reprezentantii Uniunii vor apara drepturile comunitatii, "mai ales ca a intrat in Parlament si o formatiune de extrema dreapta romaneasca". "Nu este nimic nou in ceea ce am spus. Chiar pe site-uri romanesti, consacrate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

