- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a declarat, luni, la Timișoara, ca Guvernul PNL nu va introduce noi taxe. De asemnea, acesta a menționat ca va propune in ședința de guvern din aceasta saptamana ca data...

- Ministrul Finanțelor propune prelungirea termenului de esalonare a datoriilor companiilor pana la 15 ianuarie. Cițu: Nu vom crește și nu vom introduce noi taxe anul viitor Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, luni, la Timisoara, ca Guvernul PNL nu va introduce noi taxe anul viitor si ca va…

- Ministrul Finanțelor anunța ca salariul minim va creste anul viitor, de la 1 ianuarie. Procentul depinde de evoluția economiei Salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie, anul viitor. Anuntul a fost facut de ministrul Finantelor, Florin Cițu. Ramane de vazut cu cat va permite economia, spune…

- "Victorie! Fitch a mentinut rating-ul de tara al Romaniei", a scris, vineri seara, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor a amintit ca reprezentantii agentiei de rating au apreciat solutiile pentru reducerea deficitului, care nu implica majorari de taxe."In plus,…

- "In fiecare an am venit și am prezentat un buget. PNL vom prezenta pentru romani viziunea noastra pentru dezvoltarea Romaniei, care include și o politica bugetara. Eu știu ca este greu pentru socialiști sa faca distincția, dar va fi mai ușor pentru ca ii vom ajuta. In același timp, trebuie sa observ…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca Guvernul a analizat in ședința de joi aprobarea unei Ordonanțe de Urgența care prevede inlesnirea la plata pentru obligațiile bugetare restante dupa data declararii starii de urgența. Noul act normativ va fi in dezbatere publica pana la urmatoarea ședința…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, va propune in urmatoarea sedinta de Guvern scutirea de la plata impozitului pentru sectorul HoReCa pana la sfarsitul anului 2020. "Vesti fantastice pentru HoReCa! Scutire pentru plata impozitului specific pana la sfarsitul anului! Pentru contribuabilii…

- Guvernul se reuneste luni, de la ora 12.00, in sedinta pentru a aproba un proiect de hotarare privind prelungirea starii de alerta. Inaintea intrunirii Executivului, este programata, de la ora 11.00, o intalnire a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care va stabili noile masuri care vor…