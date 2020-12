Parlamentare2020/Ciprian Ciucu: Am votat pentru acel Guvern care poate să sprijine primarii Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat ca a votat pentru un guvern care sa sprijine proiectele de investitii din Bucuresti, subliniind importanta stabilitatii politice in urmatorii patru ani.



"Eu am votat in primul rand pentru acel Guvern care poate sa sprijine primarii, pentru acel Guvern care va fi impreuna cu noi pentru a ne sustine proiectele de investitii din Bucuresti si din Sectorul 6. Pentru acel Guvern am votat si astept ca sa avem un Guvern stabil si in urmatorii ani sa facem treaba. Asta este cel mai important, sa putem sa facem treaba. Iar fara sprijinul Guvernului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

