Parlamentare2020/Cioloş: USR PLUS nu va cere niciodată posturi în administraţia publică de împărţit pe sinecuri Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca alianta pe care o reprezinta nu va cere niciodata posturi in administratia publica "de impartit pe sinecuri" si nici nu va accepta astfel de practici din partea vreunui partener de guvernare.



"USR PLUS nu va cere niciodata posturi in administratia publica de impartit pe sinecuri, dar nici nu o sa accepte ca un partener de guvernare, oricare ar fi el, sa faca lucrurile astea si atunci evident ca este acolo o teama. Ganditi-va, oameni buni, ca putem incepe sa facem niste lucruri normale intr-o societate cu bun-simt. (...) Sunt lucruri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca alianta pe care o reprezinta nu va cere niciodata posturi in administratia publica "de impartit pe sinecuri" si nici nu va accepta astfel de practici din partea vreunui partener de guvernare, informeaza Agerpres. "USR PLUS nu va cere niciodata…

- Copresedintele Aliantei USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Ploiesti, ca membrii aliantei nu vor intra "sub nicio forma" cu PSD la guvernare in urmatorii patru ani, aratand ca social-democratii au nevoie de reforma. "Noi, daca intram la guvernare, o facem ca sa schimbam niste…

- Copreședintele USR-PLUS, Dacian Cioloș, susține ca nu exclude o colaborare la guvernare cu PNL, insa puncteaza ca programul de guvernare și obicetivele clare vor fi cele care vor influența decizia alianței pe care il conduce. Dacian Cioloș subliniaza faptul ca o colaborare cu PNL va exista doar daca…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat luni ca premierul guvernului care va rezulta dupa alegerile parlamentare nu e decis acum, "din discutii la televizor sau la telefon", afirmand ca "ar fi bine ca presedintele sa aiba mai putine opinii partinice si sa-i lase pe alegatori sa hotarasca…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat luni ca nu exclude o colaborare la guvernare cu PNL, dar "nu prin definitie", ci pe un "program de guvernare" si pe "obiective clare". "Nu excludem acest lucru (n.r. - guvernarea alaturi de PNL), dar lucrurile acestea vor fi discutate si decise dupa…

- La scrutinul din data de 27 septembrie, maramuresenii vor alege 34 de consilieri judeteni, iar pentru municipiul Baia Mare, resedinta de judet, 23 de consilieri locali. Nu mai putin de 426.972 de persoane sunt asteptate la vot in acest judet. Pentru aceste alegeri, la nivelul judetului Maramures au…

- Copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca obiectivul acesteia este sa construiasca "o Romanie fara hotie" si ca impostura, coruptia si incompetenta trebuie sa dispara din administratia publica locala."In ultimii ani,…

- Copresedintele Aliantei USR-PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa la Alba Iulia, ca obiectivul acesteia este sa construiasca "o Romanie fara hotie" si ca impostura, coruptia si incompetenta trebuie sa dispara din administratia publica locala. "In ultimii ani, statul a…