Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Adrian Dohotaru a depus la Parlament un proiect de lege prin care se solicita amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie, pana in martie 2021.Astfel, alegerile pentru Senat și Camera Deputaților ar putea sa aiba loc pe 14 martie 2021, nu in decembrie 2020.Președintele…

- Președintele PSD și liderul Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a declarat ca ia in considerare depunerea unui proiect de lege in Parlament pentru amanarea alegerilor generale, programate pentru 6 decembrie.

- Ludovic Orban a anunțat ca școala va incepe in 14 septembrie, iar alegerile locale vor avea loc la data stabilita, 27 septembrie. Prim-ministrul a anunțat vineri ca școlile ar putea incepe online in 14 septembrie și ca desfașurarea cursurilor in salile de clasa ar putea fi amanata pentru octombrie,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca este decis sa provoace o discuție serioasa cu privire la amanarea alegerilor locale, in calitate de președinte al Camerei Deputaților, daca Guvernul va decide amanarea deschiderii anului școlar.

- Premierul Ludovic Orban a declarat duminica, la Bistrita, ca nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii si ca scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie, transmite News.ro.Pe 4 septembrie, Ludovic Orban a lansat un scenariu conform caruia elevii…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca Guvernul va decide amanarea deschiderii anului scolar, este decis ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, sa „provoace o discutie serioasa cu privire la amanarea alegerilor locale”. „Daca vor lua o asemenea decizie sa amane scolile eu…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, il someaza pe premierul Ludovic Orban sa spuna urgent daca se impune amanarea alegerilor in contextul actualelor date epidemiologice. Social-democratul cere totodata și un anunț ferm privind posibilitatea deschiderii școlilor din septembrie. „Ludovic Orban…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îl someaza pe premierul Ludovic Orban "sa informeze urgent Parlamentul daca se impune amânarea alegerilor locale și a deschiderii școlilor", în contextul situației generate de pandemia de COVID-19."Ludovic Orban trebuie…