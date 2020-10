PSD a finalizat miercuri seara toate listele pentru Parlament, atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, a anuntat presedintele partidului, Marcel Ciolacu. "Am finalizat toate listele pentru Parlamentul Romaniei, atat la Camera, cat si la Senat, in aceasta seara. A durat mai mult deoarece au fost anumite modificari in urma deciziei luate de catre mine si colegii mei la pranz ca niciun candidat al PSD sa nu fie trimis in judecata pentru o speta penala. Toti colegii au inteles aceasta necesitate si au fost patru sau cinci modificari din tara. In acest moment PSD este pregatit pentru lupta hotarata…