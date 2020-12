Stiri pe aceeasi tema

- Buzau, 7 dec /Agerpres/ - PSD a obtinut, in judetul Buzau, procente de peste 46% la Senat si Camera Deputatilor, fiind urmat in clasament la distanta mare de PNL, arata datele provizorii publicate de AEP dupa centralizarea voturilor din toate sectiile. Conform sursei citate, la Senat, PSD are 59.434…

- PSD a castigat alegerile parlamentare la nivelul judetului Ialomita cu 40% din voturile valabil exprimate, fiind urmat de PNL, AUR, Pro Romania si USR PLUS, potrivit rezultatelor partiale facute publice de AEP, in urma numararii a 99,97% din voturile totale. La Camera Deputatilor, PSD a fost votat de…

- USR PLUS a castigat, la nivelul Brasov, alegerile parlamentare, obtinand, impreuna cu PNL, peste 50% din voturile valabil exprimate la scrutinul de duminica, conform datelor partiale publicate de AEP. Dupa numararea voturilor din toate cele 457 de sectii de votare, la Senat USR PLUS a…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72% din totalul…

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- Rezultate parțiale, alegeri parlamentare 2020: PSD - 30%, PNL - 25%. Creștere mare pentru AUR Rezultatele partiale provizorii dupa numararea a peste 92% din voturile exprimate la alegerile parlamentare de duminica releva ca PSD se mentine pe primul loc atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, fiind…

- Partidul Social Democrat a obtinut cele mai multe voturi la scrutinul electoral de duminica organizat in judetul Iasi, fiind urmat de PNL si USR PLUS, conform rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit datelor AEP, la Senat PSD are 53.424 din voturile…

- UDMR a obtinut peste 37% din voturile din judetul Satu Mare, fiind urmat de PNL, PSD, USR-PLUS si AUR, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP) dupa centralizarea datelor pentru 336 din cele 337 sectii de votare (99,70%). Astfel, la Senat, UDMR a obtinut…