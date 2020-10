Stiri pe aceeasi tema

- Procesul, aparent democratic, derulat de PSD Vaslui pentru desemnarea candidatilor pentru alegerile parlamentare s-a transformat intr-un fiasco. Lista votata la Vaslui a fost modificata de Consiliul National Politic al PSD, spre nemultumirea alesilor din judet.

- Este scandal in PSD, dupa ce „baronul" de Vrancea cazut in dizgratie, Marian Oprisan, a pus la cale, marti, un adevarat puci. El nu a tinut cont de deciziile sefului sau de partid si, desi nu mai este liderul organizatiei locale, a convocat o sedinta si s-a pus in fruntea listei candidatilor pentru…

- Liderul PNL Mehedinti, Virgil Popescu, este pe primul loc pe lista de candidati a formatiunii pentru alegerile parlamentare, la Camera Deputatilor, iar Stela Firu pe primul loc la Senat.Potrivit unui comunicat de presa remis duminica AGERPRES, membrii Comitetului Director Judetean s-au reunit…

- Doctorul Streinu Cercel ar urma sa fie pus pe un loc eligibil pe lista PSD Bucuresti pentru Senat, lista deschisa de Gabriela Firea, potrivit unor surse politice. La Camera Deputatilor pe primul loc este medicul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ocupa prima pozitie pe lista candidatilor PNL la Camera Deputatilor, iar la Senat lista este deschisa de Iulian Baca, reprezentant al organizatiei PNL Barlad si consilier personal al primarului Dumitru Boros. Lista candidatilor PNL Vaslui pentru alegerile parlamentare…

- Astazi, in urma Biroului Politic Judetean, PNL Iasi a validat lista pentru alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Decizia a fost luata cu majoritate de voturi. Evenimentul a fost urmat de sedinta Colegiului Director Judetean, care a confirmat listele si pozitiile candidatilor atat pentru Camera…

- Partidul Miscarea Populara (PMP) deschide lista pentru diaspora la Senat cu profesorul Catalin Avramescu, iar la Camera Deputatilor cu deputatul Constantin Codreanu, urmat de Alexandru Lesco, detinut politic al regimului separatist de la Tiraspol, eliberat dupa 12 ani, a anuntat miercuri Ioana Constantin,…

- USR PLUS a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, lista candidatilor din diaspora pentru alegerile parlamentare, impreuna cu 6.000 de semnaturi de sustinere, pentru inscrierea in cursa electorala. Conform unui comunicat USR PLUS, la Senat primul pe lista este Radu Mihail. "Reprezinta deja diaspora…