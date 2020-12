Parlamentare2020/Botoşani: Prezenţă la vot de doar 11,9% într-o comună din judeţul Botoşani Comuna Ripiceni din judetul Botosani a inregistrat un record negativ de prezenta la vot la alegerile parlamentare de duminica, in conditiile in care doar 11,9% dintre cetatenii cu drept de vot din aceasta unitate administrativ- teritoriala s-au prezentat la urne. Potrivit datelor prezentate de Autoritatea Electorala Permanenta, pe listele electorale permanente din Ripiceni au fost inscrise 4.050 persoane, insa dintre acestea doar 482 si-au exprimat dreptul de vot. La nivelul comunei Ripiceni au fost constituite trei sectii de votare, iar intr-una dintre ele, Sectia de votare 348, prezenta la urne… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

agerpres.ro

