- Candidatul independent la Camera Deputaților, Valeriu Nicolae spune ca a depus 28 de noi contestații întrucât are suspiciuni ca unele din voturile acordate pentru el nu au fost contabilizate corect. Nicolae mai spune ca în acest moment se afla la 17 voturi de pragul electoral, iar…

- Biroul Electoral Central a admis in sedinta de joi, 10 decembrie, doua cereri formulate de PMP pentru renumararea unor voturi. Potrivit unui comunicat al BEC, s-a admis renumararea voturilor nule si albe pentru Senat si Camera Deputatilor exprimate in sectiile de votare din judetul Arges. De asemenea,…

- Biroul Electoral Central a admis in sedinta de joi, 10 decembrie, doua cereri formulate de PMP pentru renumararea unor voturi. Potrivit unui comunicat al BEC, s-a admis renumararea voturilor nule si albe pentru Senat si Camera Deputatilor exprimate in sectiile de votare din judetul Arges.…

- Biroul Electoral Central a decis, marti, renumararea voturilor in sectiile 455, 479 si 526 din Sectorul 3 al Capitalei. Decizia BEC a fost luata la solicitarea Oficiul electoral al Sectorului 3. Luni, Biroul electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti nr. 42 si-a declinat catre Biroul Electoral…

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis, marti, renumararea voturilor in sectiile 455, 479 si 526 din Sectorul 3 al Capitalei. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul sectiei 35 din Sectorul 1. Deciziile BEC au fost luate la solicitarea Oficiului electoral al Sectorului 3, respectiv…

- BUCUREȘTI, 8 dec – Sputnik. Biroul Electoral Central din București a transmis rezultatele dupa centralizarea proceselor-verbale din 96,43% dintre sectiile de votare. Este posibil ca azi, la orele pranzului, sa fie comunicate rezultatele finale. Iata situația anuntata de Biroul Electoral Central:…

- Biroul Electoral Central (BEC) a decis, vineri seara, sa claseze toate cererile de renumarare a voturilor, dupa ce Biroul electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti a hotarat vineri sa-si decline competenta catre BEC in solutionarea contestatiilor, si anume solutionarea solicitarilor de renumarare…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…