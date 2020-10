Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat joi ca adevarata miza dupa alegerile parlamentare este constituirea unei majoritati reformiste in Romania, care nu poate fi decat USR - PLUS - PNL.



El a reafirmat ca propunerea de premier va fi Dacian Ciolos, electoratul urmand sa decida la alegerile parlamentare care va fi partidul care va da premierul.



"Este o decizie pe care presedintele Romaniei o va lua. Aceasta conciliere de optiuni (Ludovic Orban - Dacian Ciolos - n.r.) o va face electoratul - foarte simplu. Vom avea alegeri pe 6 decembrie, in urma acestor alegeri, electoratul…