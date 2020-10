Miza organizarii alegerilor parlamentare pe 6 decembrie este aceea de a intra intr-o logica de stabilitate, in conditiile in care actualul Parlament nu mai reprezinta vointa romanilor, a declarat joi liderul USR, Dan Barna. "Miza de a organiza alegeri este aceea de a intra intr-o logica de stabilitate. Noi acum avem un Parlament care nu mai reprezinta clar vointa cetatenilor, aici nu e niciun dubiu, am vazut ca ultimele alegeri confirma lucrul acesta, si un Parlament care e total imprevizibil. E foarte greu. Numirea lui Iordache este un astfel de exemplu de iresponsabilitate si de non agenda care…