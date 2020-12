Stiri pe aceeasi tema

- PSD a castigat alegerile parlamentare in judetul Hunedoara, urmat de PNL si AUR, releva datele provizorii publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), dupa introducerea proceselor verbale din toate cele 524 de sectii de votare, potrivit Agerpres. Astfel, la Senat PSD a obtinut 39,72%…

- PSD a castigat alegerile parlamentare din judetul Galati atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, potrivit rezultatelor oficiale finale transmise, luni, de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Galati. Conform rezultatelor oficiale, consemnate in procesul verbal al alegerilor parlamentare…

- Rezultatele oficiale partiale ale alegerilor parlamentare din judetul Arad, provenite din numaratoarea a 74% din sectiile de votare, arata ca liberalii au obtinut cele mai multe voturi, fiind urmati de candidatii PSD si USR. Conform datelor furnizate AGERPRES de Biroul Electoral Judetean (BEJ) Arad,…

- Rezultatele parțiale centralizate dupa numararea a peste 95% din voturi arata ca PSD are peste 29%, PNL – 25%, USR 15%, AUR 9%. PMP și Pro Romania au scoruri sub pragul electoral de 5%. Este din ce in ce mai clar ca PSD și AUR sunt marii caștigatorii acestei runde de alegeri, alaturi de UDMR. Votul…

- Rezultate parțiale Senat: PSD - 30, 37% PNL- 25,42% USR PLUS - 14,77% UDMR - 6,4% AUR - 8,7% PMP - 4,7% Pro Romania -4,2% PER -1,3% Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD - 29,94% PNL- 25% USR PLUS - 14,3% UDMR - 6,24% AUR - 8,6% PMP - 4,6% Pro Romania - 4,2% PER - 1,1%. Rezultatea parțiale in…

- Rezultatul sondajului efectuat de Sociopol la urne: Senat: PSD - 28,3%, PNL - 28,3%, USR-PLUS - 16,8%, Pro Romania – 6,3%, AUR - 5,9%, UDMR - 6,4%. Pentru Camera Deputaților PSD și PNL sunt de asemenea la egalitate, cu cate 28% din voturi. USR-PLUS a obținut 16,3%, Pro Romania - 5,7%, AUR ...

- Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscriptie a Municipiului Bucuresti, 672.004 persoane dintre cele inscrise pe listele electorale s-au prezentat la alegerile locale din 27 septembrie. Au fost inregistrate 660.118 voturi valabil exprimate. Dintre acestea, 282.631 au fost pentru …