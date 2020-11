Parlamentare2020/Antal Lóránt (UDMR): Guvernul vorbeşte despre învăţământ online, dar infrastructură nu există Senatorul UDMR Antal Lorant a declarat, luni, pentru AGERPRES, ca infrastructura care sa permita invatamantul online lipseste din foarte multe locuri din Romania, in contextul in care Guvernul a luat decizia inchiderii tuturor scolilor si mutarii activitatii in mediul online.



Antal Lorant a explicat ca sunt foarte multe sate unde nu exista acces la Internet, iar proiectul Ro-net, care ar fi permis acest lucru si ar fi trebuit terminat anul trecut, nu a fost inca finalizat.



In legatura cu acest subiect, senatorul UDMR spune ca a solicitat informatii in urma cu sase luni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

