Partidul National Liberal (PNL) a castigat in judetul Alba, dupa centralizarea datelor din 99% dintre cele 439 de sectii, fiind urmat de Partidul Social Democrat (PSD) si Alianta USR - PLUS, potrivit rezultatelor partiale publicate pe site-ul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).



Astfel, la Senat, din cele 103. 998 voturi valabil exprimate in cele 435 de sectii, PNL a avut 37.421 de voturi (35,98%), PSD 22.804 de voturi (21,92%), iar USR-PLUS - 15.337 voturi (14,74%).



AUR a fost votat de 12.909 alegatori (12,41%), iar PMP de 4.546 (4,27%).



La Camera Deputatilor,…