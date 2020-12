Parlamentare2020/Adrian Todoran (PMP Baia Mare): Speram sincer la un scor mai mare Presedintele PMP Baia Mare, deputatul Adrian Todoran, care a candidat pentru un nou mandat, a afirmat ca miza pe un procentaj mult mai mare la alegeri. "PMP in Maramures se apropie de un scor de 10% (conform numaratorii paralele - n.red), dar speram sincer la un scor mai mare", a declarat Adrian Todoran pentru AGERPRES. Acesta a admis ca o negociere dintre PMP si PNL se poate purta abia dupa ce se cunosc toate rezultate din tara. "Cred ca trebuie sa existe o negociere (cu PNL - n.red.), dar dupa ce se inchide la virgula fiecare numaratoare din toate judetele. Eu, in postura de parlamentar actual,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

