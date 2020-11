Parlamentare20202/ Voiculescu (USR PLUS): Este sezonul panglicilor…

Copresedintele USR PLUS Bucuresti, Vlad Voiculescu, spune despre participarea premierului Ludovic Orban la conferinta de presa de la Institutul Cantacuzino, ca obiectivul celor aflati la guvernare este de a taia zilnic cate o panglica, iar cand nu mai are panglici de taiat, seful Guvernului se duce sa lanseze un supliment alimentar. "In orice campanie electorala obiectivul celor aflati la guvernare pare ca este unul simplu: zilnic sa taie cate o panglica. Zilnic trebuie sa vina cu ceva, o realizare a partidului, oricat de mica, oricat de ridicola, astfel incat poporul sa vada 'ei chiar muncesc,…