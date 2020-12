Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului de lansare a Planului Național de Redresare și Reziliența (cofinanțat din fonduri europene cu pana la 30,4 miliarde de euro), premierul Ludovic Orban a subliniat ca „nu este indiferent cine va caștiga alegerile”, pentru ca „efortul accesarii fondurilor europene nu poate fi facut…

- Institutul Bucovina s-a remarcat ca o organizatie profesionala pentru cooperare internaționala, avand in acest moment peste 20 de parteneriate europene in cadrul carora reprezinta Romania. Mai mult decat atat, Institutul Bucovina este singura organizație din judetul Suceava care are in implementare…

- Romania a fost ruinata intr-un an de guvernare liberala, iar revenirea economica este o "minciuna marca Florin Citu", a declarat, sambata, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, deputatul PSD Razvan Cuc. Parlamentarul social-democrat sustine ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a comparat gresit,…

- De curand primaria Timisesti a castigat doua proiecte europene in valoare de 240.000 de euro, care vin in sprijinul membrilor comunitatii afectati de pandemie. Este vorba de proiectul “Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Timisesti,…

- Dezvoltarea județului Brașov sta indiscutabil sub semnul atragerii fondurilor europene. Evoluția foarte buna a ultimilor ani va fi completata de numeroase proiecte care sunt acum in curs de implementare de catre Consiliul Județean Brașov. In perioada de dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat marți impotriva propunerii de amanare a alegerilor parlamentare, argumentand ca nu exista nici baza legala si nici garantii ca situatia privind pandemia va fi mai buna la inceputul anului viitor. „Despre amanarea alegerilor, ca tot se discuta in aceste zile:…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, s-a exprimat ca ii pare rau ca „unii lideri USR-PLUS au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD.” El a mai spus ca liberalii au deja un program de guvernare pe care PNL a inceput…