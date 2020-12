Parlamentare2020/ Vineri - ultima zi de campanie electorală Vineri este ultima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare.



Campania electorala pentru parlamentare a inceput pe data de 6 noiembrie si se incheie oficial sambata, la ora 7,00.



La fel ca la alegerile locale, campania electorala pentru scrutinul parlamentar s-a desfasurat in conditii stricte, impuse de starea de alerta de pe teritoriul Romaniei, declarata in contextul pandemiei de coronavirus.



Pe 12 noiembrie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit, prin hotararea adoptata privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

