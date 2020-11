Parlamentare2020/ Victor Ponta a prezentat două măsuri PRO România pentru ieşirea din criză în 2021 Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a prezentat, duminica, primele doua masuri din planul partidului pentru iesirea din criza in anul 2021, respectiv un venit minim pentru persoanele fizice si sprijin economic pentru companii. "Ne-am propus sa venim cu doua masuri foarte clare, foarte simple, care sa fie aplicate in 2021, care merg tintit catre oamenii si firmele care au nevoie de sprijin. Cred ca este important sa le spunem oamenilor ce castiga ei dupa 6 decembrie, ce castiga politicienii stim. Aceste doua masuri vor fi conditiile PRO Romania pentru a vota in viitorul parlament un nou guvern.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

