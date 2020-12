PSD a obtinut in judetul Vaslui un mandat de senator si trei mandate de deputat, PNL are doi deputati si un senator, AUR are cate un reprezentant in cele doua camere ale Parlamentului, iar USR a castigat in urma votului de pe 6 decembrie un post in Camera Deputatilor.



Cu toate ca a obtinut cel mai mai mare scor din judetul Vaslui, 36,9% din voturi la Camera Deputatilor, si 39,2% la Senat, PSD pierde fata de alegerile din anul 2016 atat un post de deputat, cat si unul de senator. Formatiunea va fi reprezentata in Parlament de Gabriela Cretu la Senat si de Eduard Popica, Adrian Solomon…