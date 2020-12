Candidatul independent Valeriu Nicolae anunta ca se afla in acest moment la 46 de voturi distanta de obtinerea unui mandat de deputat si ca a formulat opt contestatii vizand procesul de numarare a voturilor in mai multe sectii din Capitala.



"Ma aflu in acest moment la doar 46 de voturi distanta de obtinerea unui mandat de deputat, potrivit datelor partiale publicate de BEC pe site-ul prezenta.roaep.ro. La inchiderea urnelor, as fi obtinut 16.314 voturi, in timp ce Biroul Electoral de Circumscriptie Bucuresti este asteptat sa fixeze in cursul zilelor urmatoare coeficientul electoral…