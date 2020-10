Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Miscarea Populara a depus, sambata, la Biroul Electoral Municipal listele pentru Bucuresti cu candidatii sai la parlamentare. La Camera Deputatilor, cap de lista este presedintele PMP Eugen Tomac, in timp ce la Senat primul pe lista este Cristiaj Diaconescu. Nou intrat in PMP, fostul primar…

- Partidele se afla pe ultima suta de metri in finalizarea listelor pentru alegerile parlamentare, la USR luptele fiind in toi pentru asigurarea unui loc eligibil in filiale importante precum București sau Cluj. Vectori de imagine importanți ai USR au fost plasați de colegi in poziții greu eligibile:…

- Alexandru Rafila va deschide lista PSD pentru Camera Deputatilor din Bucuresti la alegerile parlamentare, conform publicatiei republica.ro. In vara, Victor Ponta i-a propus acestuia sa candideze din partea ProRomania pentru Primaria Capitalei, dar Rafila a refuzat.

- Mai multi parlamentari cu notorietate ai USR PLUS, precum senatorii Mihai Gotiu, Florina Presada sau Vlad Alexandrescu, dar si deputatul Emanuel Ungureanu ocupa locuri greu eligibile pentru urmatoarele alegeri parlamentare in urma deciziilor adoptate de conferintele judetene.Astfel, senatorii…

- "Reproșul caruia trebuie sa-i fac fața e ca nu am incalcat deciza Comisiei de arbitraj in cazul colegului de la Diaspora și nu am modificat acea decizie care e obligatorie pentru noi. (...) Trebuie sa ne respectam regulile. Regulile nu sunt doar la mișto. Principiile nu trebuie sa fie folosite doar…

- Mai multi parlamentari cu notorietate ai USR PLUS, precum senatorii Mihai Gotiu, Florina Presada sau Vlad Alexandrescu, dar si deputatul Emanuel Ungureanu ocupa locuri greu eligibile pentru urmatoarele alegeri parlamentare in urma deciziilor adoptate de conferintele judetene. Astfel, senatorii Florina…

- Acum trei ani, Dan Barna venea la Bistrița pentru a candida in cursa interna pentru președinția USR. Cu bune și cu rele, dar cu consecvența in acțiunile sale, și incercand sa nu faca niciun rabat de la principiile sale, Uniunea Salvați Romania a adus pe scena politica un alt fel de abordare a modului…

- Fostul ministru Daniel Funeriu, unul dintre fondatorii PMP, afirma ca PNL a dat dovada ca este capabil sa faca sacrificii pentru a invinge PSD in Capitala, deși ințelegerea cu USR-PLUS pentru locale este una paguboasa pentru parlamentare.CITEȘTE ȘI: Nu ignora oboseala cronica! 10 boli care se…