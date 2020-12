Parlamentare2020/ Ţuţuianu, Pro România Dâmboviţa: Am venit la vot cu gândul la ceea ce se va întâmpla în următorii patru ani Vicepresedintele Pro Romania Adrian Tutuianu a declarat ca a votat duminica cu gandul la ceea ce se va intampla cu Romania in urmatorii patru ani. "M-am prezentat la vot, alaturi de colegii mei, cu gandul la ceea ce se va intampla cu Romania in urmatorii patru ani. Ne asteapta o criza economica, bugetara si sociala majora si cred ca datoria noastra, a tuturor oamenilor politici, este sa ne asiguram ca vom trece cu totii prin aceasta criza - cetateni, firme si ca, in final, Romania va fi un loc mai bun", a spus Tutuianu. El a votat in duminica dimineata la o sectie organizata la Liceul nr. 2 "Voievodul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

