- Vicepremierul Raluca Turcan a vorbit luni la Adevarul Live despre politizarea mediului sanitar din Romania, considerand ca aceasta a dus la „incompetenta criminala”, si a explicat ca PNL isi propune cursuri pentru viitorii manageri de spitale. Vicepremierul a vorbit si despre depolitizarea altor institutii…

- Numarul de noi cazuri de COVID-19 in Europa a scazut saptamana trecuta pentru prima data in ultimele peste trei luni, insa decesele in regiune au continuat sa se inmulteasca, arata date publicate miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP. In total, aproape patru milioane de cazuri…

- Sase tari au raportat pana acum cazuri de Covid-19 la nurci, acestea fiind inregistrate la ferme, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform AFP.Zilele trecute, Danemarca a decis sacrificarea a aproximativ 17 milioane de nurci, dupa ce s-a descoperit ca sunt purtatoare ale unei…

- Compania farmaceutica Biogen a prezentat ”dovezi extraordinar de convingatoare” ca medicamentul sau experimental pentru Alzheimer este eficace, potrivit unei comisii de experti ai Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite, informatie care mareste sansele unei aprobari…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, sustine ca in acest moment se poate gestiona pandemia de COVID-19, iar pana la alegeri nu crede ca vom avea un lockdown, informeaza Agerpres. “Nu urmarim si nu cred ca vom avea un lockdown, dar noi va trebui, fiecare dintre noi, prin componenta noastra pe care o putem…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire de lucru la Palatul Victoria cu ministrul sanatații, Nelu Tataru, cu ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, și cu secretarul de stat in MAI, Raed Arafat, a informat Guvernul Romaniei. Cele mai importante declarații ale ministrului Sanatații: S-a facut evaluarea…

- Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpaților: IONEL EUGEN ADRIAN, la data faptelor director general al Companiei Naționale Unifarm SA, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de: – luare…

- Alexandru Rafila considera ca numarul mare de cazuri de infectari este cauzat de reintoarcere multor cetateni din concedii. „Aceasta crestere nu este legata in niciun fel de inceputul anului scolar. Probabil ca este vorba de reintoarcerea multor concetatenii din concedii. In momentul in care…