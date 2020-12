Parlamentare2020/ Tulcea: Peste 130 de acte de identitate eliberate alegătorilor sâmbătă şi duminică Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor (DPCJEP) din Tulcea a eliberat sambata si in prima parte a zilei de duminica 135 de carti de identitate si acte provizorii, a declarat, pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Nicoleta Furtuna. Sambata, cele sapte institutii din subordinea DPCJEP au emis 72 de acte de identitate, din care patru au fost carti de identitate provizorii. De asemenea, in prima jumatate a zilei de duminica, angajatii DPCJEP au eliberat 20 de carti de identitate. "In municipiul Tulcea, DPCJEP a primit sambata 30 de cereri si a eliberat cinci carti de identitate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

