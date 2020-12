Partidul Miscarea Populara a solicitat, sambata, Biroului Electoral Central clarificari cu privire la plicurile cu voturile prin corespondenta exercitate in diaspora care au disparut, anunta presedintele PMP, Eugen Tomac. "Este un precedent extrem de periculos avand in vedere ca PMP se bucura de o larga sustinere in randul comunitatilor din diaspora si R. Moldova", a scris Tomac, sambata seara, pe pagina sa de Facebook. In solicitarea adresata BEC, presedintele PMP cere sa i se comunice: "ce institutie responsabila de implementarea votului prin corespondenta trebuie sa clarifice situatia creata,…