Stiri pe aceeasi tema

- Este tensiune uriașa in randul liderilor PNL. Liberalii, care se considera caștigatorii alegerilor, vor discuta chiar astazi cu președintele Iohannis, anunța Antena3, citand surse politice. Intalnirea vine inainte de consultarile oficiale cu partidele, astfel incat carțile sa fie facute. Problema…

- Președintele PNL Bistrița-Nasaud, Ioan Turc, s-a aratat optimist in ceea ce privește rezultatele alegerilor, in opinia sa partidul din care face parte fiind caștigatorul acestor alegeri. „Din ceea ce am observat in exit-poll, Partidul Național Liberal a caștigat alegerile in Romania, daca ținem cont…

- Rezultatul alegerilor parlamentare de duminica transmite ca "nu se va putea face reforma in Romania fara USR-PLUS", a declarat copresedintele aliantei, Dan Barna, dupa anuntarea exit-poll-urilor. Barna a apreciat ca rezultatul este unul "istoric". "Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar:…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca alegerile parlamentare ar trebui organizate pe 6 decembrie, adaugand ca, date fiind conditiile epidemiologice actuale, dar si motivarea CCR, se poate ajunge la un consens daca "presedintele va intra in rolul lui constitutional si va chema partidele…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Eugen Tomac, președintele PMP, a anuntat ca a propus premierului Ludovic Orban, președintele PNL, un acord de colaborare in administratiile locale acolo unde pot fi formate majoritati de dreapta. La finalul ședinței Colegiului Național al PMP, Tomac a adaugat ca PMP va merge pe cont propriu la alegerile…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a explicat ca partidul pe care il conduce nu este de acord cu amanarea alegerilor parlamentare, care ar trebui sa aiba loc pe data de 6 decembrie.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac: cei de la USR-PLUS au cazut intre scaune ”Nu…

- "Niciun politician serios, niciun parlamentar serios nu-si imagineaza ca poate sa stea pana la sfantu' asteapta, doar asa! Mandatul se termina", a declarat Klaus Iohannis, miercuri seara, in cadrul unei conferințe de presa desfașurate la Palatul Cotroceni.