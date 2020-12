Parlamentare2020/ Tanczos (UDMR), despre AUR: Considerăm că nu îşi au locul în Parlamentul României Senatorul UDMR Tanczos Barna, a declarat duminica noaptea, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor, ca Uniunea este interesata de formarea unui guvern de centru dreapta si ca va negocia cu formatiuni aflate in aceeasi familie de partide politice la nivel european. "Am afirmat de mai multe ori in ultimele saptamani ca suntem interesati de formarea unui guvern de centru-dreapta, cu formatiuni politice care sunt in acelasi partid politic la nivel european sau grup politic, familie de partide politice, la nivel european. UDMR este interesat de formarea unui astfel de guvern si in cazul in care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

