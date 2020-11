Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul independent Adrian Dohotaru (fost membru USR) a depus,vineri un proiect de lege care propune amânarea alegerilor parlamentare pâna în martie 2021. Surse parlamentare au declarat pentru HotNews.ro ca proiectul este gândit și lucrat de PSD. Miza amânarii alegerilor…

- Legea privind alegerile parlamentare este constitutionala Curtea Constitutionala a României a respins, marti, sesizarile presedintelui Klaus Iohannis si Guvernului asupra Legii privind unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, ca urmare a încetarii…

- Pe 4 septembrie, USR a atacat la CCR proiectul de lege initiat de PMP, PNL si PSD si votata inclusiv de UDMR, care restrange numarul de concurenti pe piata produselor energetice. „Amintim ca proiectul votat, pe 2 septembrie de Camera Deputatilor, primise aviz negativ si de la Guvern si a fost si respins…

- Hotararea privind calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor parlamentare a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, scrie Agerpres.Hotararea intra in vigoare pe 7 septembrie.Potrivit documentului, campania electorala incepe pe 6 noiembrie si se incheie pe 5 decembrie,…

- Hotararea privind stabilirea datei alegerilor parlamentare la 6 decembrie a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. ''Data desfasurarii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor se stabileste in ziua de duminica, 6 decembrie 2020. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 7 septembrie'',…

- UPDATE: Alegerile parlamentare vor avea loc pe 6 decembrie 2020. Constantin Florin Mituletu-Buica, presedinte al Autoritatii Electorale Permanente: Da, asa cum ati vazut, alegerile parlamentare pentru Senat, Camera Deputatilor, vor fi organizate in data de 6 decembrie. Vorbim in acest momente…

- Cresterea punctului de pensie cu 14- si amanarea majorarii salariilor profesorilor au fost publicate in Monitorul Oficial. Practic, Ordonanta de Urgenta privind rectificarea mai are la final un capitol care prevede modificarea Legii pensiilor si Legea-cadru 153/2017. Practic, punctul de pensie va creste…