Parlamentare2020/Scrutinul de duminica – sub semnul pandemiei; masuri anti-COVID impuse de autoritati

Parlamentare2020/ Scrutinul de duminică - sub semnul pandemiei; măsuri anti-COVID impuse de autorităţi Alegatorii care se prezinta duminica la urne pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ sunt obligati sa respecte masurile speciale de protectie stabilite de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus. Autoritatile au stabilit mai multe masuri care privesc atat cetatenii care vin la urne, cat si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare. Masurile se aplica si pe durata numararii voturilor, la inchiderea urnelor. Aceste masuri vizeaza atat purtarea mastii, dezinfectarea mainilor si a obiectelor, cat si distantarea: * purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

