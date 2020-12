Stiri pe aceeasi tema

- Premierul și președintele o scalda iar cand vine vorba de piețe, in timp ce numeroși comercianți și cumparatori ingheața in frig. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca este analizata posibilitatea redeschiderii pietelor, anunțand pe de alta parte ca proiectul de lege adoptat de PSD care prevede…

- Premierul Ludovic Orban spune ca Guvernul a sesizat CCR referitor la legea modificata de PSD, care prevede ca pietele sa fie redeschise. Președintele Klaus Iohannis a precizat ca actul normativ nu a ajuns la el, iar președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca șeful statului "minte". „Sigur, am atacat la…

