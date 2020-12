Parlamentare2020/ Radu Magdin: A fost una dintre cele mai neobişnuite campanii; greul abia începe Campania pentru alegerile parlamentare a fost una dintre cele mai neobisnuite din ultimii 30 de ani, iar greul incepe dupa 6 decembrie, cand PNL si USR PLUS au de gestionat o relatie nu usoara, a declarat pentru AGERPRES analistul Radu Magdin.



"A fost una dintre cele mai neobisnuite campanii din ultimii 30 ani. Pandemia a lasat putin spatiu pentru campania partizana clasica, in ciuda eforturilor partidelor de a-si impune mesajul despre gestiunea pandemiei si despre consecintele sale. Totul a gravitat in jurul temei sanatatii, era si greu sa fie altfel. A reiesit deseori o incercare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Presa News.ro a incasat de la Guvern, in primele patru luni din campania de informare publica in contextul situatiei epidemiologice provocate de COVID-19, suma de 9.600 de euro, urmand ca pana la finalul anului aceasta sa ajunga la aproximativ 13.700 de euro, potrivit instituției menționate.News.ro…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din acest an incepe astazi si se va incheia pe data de 5 decembrie, la ora 7,00. In strainatate, alegerile parlamentare se vor desfasura in zilele de 5 si 6 decembrie, iar pe teritoriul Romaniei in ziua de 6 decembrie, intre orele 7,00 si 21,00. La fel…

- Campania electorala pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020 începe vineri si se va încheia pe data de 5 decembrie, la ora 07:00. Anul acesta numarul candidaților a crescut la 7.136 (fața de cei 6.476 candidați în 2016). Lista tuturor candidaților poate fi vazuta…

- Ziarul Unirea Alegerile parlamentare vor fi organizate in condiții speciale. Klaus Iohannis: ,,Incepe campania electorala, va fi in condiții speciale și stricte” Președintele Klaus Iohannis a participat astazi, 5 noiembrie la ședința de Guvern, unde a anunțat noi masuri de combatere a pandemiei de coronavirus…

- Senatorul Viorel Badea, presedinte al Comisiei pentru romanii din afara granitelor si cap de lista al PNL pentru Diaspora, a vorbit, la Adevarul Live, despre situatia sectiilor de votare din strainatate, votul prin corespondenta si proiectul de lege privind amanarea alegerilor pana in martie 2021.Pandemia…

- Campania „Sanatate si recuperare prin sport” se adreseaza pacientilor cu paralizii cerebrale sau care au suferit diverse accidente si au nevoie de terapie cu echipamente specifice pentru tratament.

- Campania electorala pentru alegerile locale a fost una "bizara'' si ''atipica'', pentru ca toata lumea s-a ajustat la niste circumstante speciale, este de parere sociologul Barbu Mateescu. "Pandemia a blocat foarte multe initiative, foarte multe actiuni posibile de comunicare si s-a comunicat mai…

- Romanii din Diaspora au o luna in plus, fata de anul trecut, pentru votul prin corespondenta, iar Guvernul va porni o campanie pentru a indemna romanii sa voteze in acest fel. In unele tari, s-ar putea sa nu se organizeze sectii de vot, scrie Mediafax.Pandemia da peste cap votul la parlamentare…