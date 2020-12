Primarul municipiului Constanta, liberalul Vergil Chitac, a declarat, duminica, ca a votat pentru investitii, dezvoltare, pentru o Romanie unita si corecta.



Totodata, el ii indeamna pe cetateni sa iasa in numar mare la vot, fiind vorba de viitorul tarii noastre.



"Dragi constanteni, am votat pentru investitii si dezvoltare si pentru o Romanie unita si corecta. Este foarte important sa profitam de acest moment si sa iesim masiv la vot pentru viitorul tarii noastre", a scris Chitac, pe pagina sa de Facebook.



Potrivit acestuia, Constanta are nevoie de votul alegatorilor.

