- Senatorul Emanoil Savin, fost primar al statiunii Busteni, candideaza la alegerile parlamentare din 6 decembrie pentru un nou mandat de parlamentar. Finul lui Liviu Dragnea deschide lista Partidului Ecologist Roman (PER) din Prahova pentru Camera Deputatilor. Emanoil Savin este cunoscut drept…

- Partidul Pro Romania Maramureș a depus listele pentru alegerile parlamentare. Doamnele Viorica Marincaș și Cornelia Negruț deschid listele la Camera Deputaților și Senat! Azi, 22 octombrie 2020, Partidul Pro Romania Maramureș a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru Camera Deputaților…

- Candidații organizației județene a Partidului Național Liberal au depus, ieri, la Biroul Electoral Județean, dosarele in vederea participarii la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Lista liberalilor buzoieni pentru Camera Deputaților este deschisa de președintele interimar al PNL, Gabriel Avramescu,…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si deputatul Roberta Anastase deschid listele PNL Prahova pentru alegerile parlamentare, dosarele de candidatura fiind depuse, miercuri, la Biroul Electoral Judetean. Astfel, Predoiu va deschide lista pentru Camera Deputatilor, fiind urmat de deputatul George Ionescu,…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova, Bogdan Toader, si senatorul Radu Oprea vor deschide listele organizatiei judetene a PSD pentru alegerile parlamentare, anunța AGERPRES.Potrivit anuntului postat, marti seara, de Toader pe pagina sa de Facebook, el va deschide lista de…

- PSD Prahova si-a definitivat lista candidatilor care vor intra in cursa pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 6 decembrie, anul acesta. In urma consultarilor din cadrul organizatiei, social-democratii prahoveni au stabilit pe cine vor trimite sa reprezinte judetul in Parlamentul…

- Dumitru Coarna, președintele Federatiei Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, este cap de lista la Calarași la alegerile parlamentare pentru Camera Deputaților. „Așa este! Mai ramane ca decizia finala sa fie aprobata de catre conducerea centrala. Organizația…

- Dan Barna candideaza la Sibiu și este primul pe lista USR PLUS pentru Camera Deputaților. Decizia aparține membrilor USR PLUS din Sibiu care sâmbata și-au desemnat candidații la alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. Președintele USR, Dan Barna, este urmat de Marius Vulcan, Ioan Plesciuc…