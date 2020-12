S-au numărat 99% din voturi. Marea surpriză este AUR, un partid necunoscut

Rezultate parțiale Camera Deputaților: PSD - 29,8% PNL- 25,11% USR PLUS - 14,5% UDMR - 6% AUR - 8,7% PMP - 4,6% Pro România - 4,1% PER - 1,1%. Rezultate parțiale Senat: PSD - 30, 2% PNL- 25,5% USR PLUS - 15% UDMR - 6,2% AUR - 8,8% PMP - 4,8% Pro România… [citeste mai departe]