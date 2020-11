Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Judetean (BEJ) Bistrita-Nasaud a respins lista de candidati ai USR-PLUS pentru Senat, deoarece nu asigura reprezentarea ambelor sexe, potrivit prevederilor din Legea 208/2015, toti cei patru candidati propusi fiind barbati. USR-PLUS a fost ultimul partid care a depus listele de candidati…

- Liderii PRO Romania Cluj au depus miercuri, 21 octombrie, listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Remus Lapușan deschide lista la Camera Deputaților, iar Adrian Magdaș lista de la Senat, se arata intr-un comunicat al formațiunii. „Cu o experiența de peste 20 de ani in politica…

- PSD Prahova si-a definitivat lista candidatilor care vor intra in cursa pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 6 decembrie, anul acesta. In urma consultarilor din cadrul organizatiei, social-democratii prahoveni au stabilit pe cine vor trimite sa reprezinte judetul in Parlamentul…

- PMP Suceava a depus, astazi, la Biroul Electoral Județean, lista de candidați pentru alegerile parlamentare, pentru Camera Deputaților și Senat, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Liderul PMP Suceava, Marian Andronache, va deschide lista de lista de candidati pentru Camera Deputatilor,…

- PNL Prahova si-a definitivat listele de candidati la alegerile parlamentare ce urmeaza sa aiba loc pe 6 decembrie. Organizatia prezidata de Iulian Dumitrescu ii va trimite in cursa pentru parlamentare pe urmatorii candidati: Senat 1. Roberta Anastase 2. Alexandru Nazare…

- 28 de membri ai Alianței USR-Plus s-au înscris în competiția interna pentru alegerile parlamentare din decembrie, urmând ca cei 14 candidați (10 pentru Camera Deputaților și 4 pentru Senat) sa fie desemnați în cadrul unei conferințe județene…