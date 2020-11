Stiri pe aceeasi tema

- Cei de la PNL București ii transmit o scrisoare deschisa liderului PSD, Marcel Ciolacu, prin care ii solicita sa se delimiteze de Gabriela Firea, Daniel Tudorache sau Aurelian Badulescu. Citește și: Ne așteapta o iarna de COȘMAR: agricultura romaneasca s-a PRABUȘIT și producția este la nivel…

- ​​O postare pe Facebook a Nicușor Dan, despre spitalele din București, a atras o avalanșa de comentarii în care primarul general este acuzat ca a tradat USR-PLUS și nu face nimic pentru ca Vlad Voiculescu sa fie viceprimar al Capitalei. Legal însa alegerea viceprimarului nu poate fi facuta…

- Adrian Streinu Cercel, directorul Spitalului de Boli Infecțioase ”Matei Balș” se afla pe locul doi la Senat pe lista PSD București, au anunțat Gabriela Firea și Marcel Ciolacu, duminica, intr-o conferința de presa. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! Lista candidaților PSD București este…

- Decizia privind invalidarea lui Mitica Dragomir pe lista consilierilor generali ai PSD apartine liderului PSD Sector 3, care a "primit sarcina" de la presedintele PSD sa organizeze o sedinta in acest sens cat mai curand posibil, a declarat vineri liderul PSD Bucuresti, Gabriela Firea."S-a…

- Liderul PSD a cerut organizației PSD Sector 3 sa analizeze de urgența cazul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal. Retragerea srijinului politic ar putea bloca accesul lui Dumitru Dragomir in Consiliul General al Capitalei.Prezenta lui Mitica Dragomir pe listele PSD de consilieri municipali…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, va fi una dintre principalele voci ale PSD și, practic, confirma faptul ca Firea va deschide lista PSD la Capitala, la alegerile parlamentare.Citește și: SURSE - Ludovic Orban a batut palma cu Eugen Tomac:…

- Gabriela Firea nu va ramane in Conssiliul General al PMB. "Eu o sa ma bat in continuare pentru Bucuresti din postura de parlamentar. Voi fi un parlamentar activ, nu ca domnul Nicusor Dan, care asa cum a chiulit din Consiliul General, asa a chiulit si in mandatul de parlamentar. Avem cateva idei de…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, susține ca USR-PLUS nu are ce sa negocieze cu cei de la PNL, chiar daca au dat primarul Capitalei impreuna. Cioloș ii acuza pe cei de la PNL ca au promovat traseismul și trebuie sa se reformeze ca partid, iar daca fac asta, atunci orice negociere va avea loc doar dupa…