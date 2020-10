Stiri pe aceeasi tema

- Lista candidatilor PNL Bucuresti la alegerile parlamentare din decembrie a fost depusa, miercuri, la Biroul Electoral Municipal (BEM). Lista pentru Camera Deputaților este deschisa de presedintele PNL Ludovic Orban, iar cea de la Senat de ministrul Finantelor, Florin Citu.Pe primele locuri la Camera…

- Majoritatea ministrilor din Guvernul Orban figureaza pe listele PNL pentru alegerile parlamentare 2020. Exceptiile sunt, insa, Marcel Bolos - ministrul Fondurilor Europene - "liberal, dar si preot misionar, prefera sa slujeasca" si ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, "care este diplomat, nici nu…

- Ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, s-a înscris în PNL și va candida pe listele acestui partid la alagerile parlamentare, a anunțat duminica seara liderul PNL, Ludovic Orban."Domnul ministru Ciuca este coleg cu noi, a lat decizia de a veni alaturi de noi în PNL. Este o onoare…

