- Peste 43.000 de romani au votat in diaspora, pana sambata, la ora 13,00 (ora Romaniei), la alegerile parlamentare, in prima zi a scrutinului care are loc in strainatate, noteaza Agerpres. Votul in diaspora se desfasoara pe parcursul a doua zile - sambata si duminica.Toți clienții unui colos…

- Votul in diaspora pentru alegerile parlamentare a inceput vineri la ora 20:00, ora Romaniei, primii care au votat fiind romanii din Noua Zeelanda, care si-au putut exercita dreptul de vot la sectia deschisa in Auckland. Deja de doua ore a inceput si votul in Europa, In Republica Moldova si-au exptrimat…

- Cetatenii romani cu drept de vot cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt asteptati sambata si duminica la urne pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Circumscriptia electorala…

- Cetațenii romani care au domiciliul sau reședința in strainatate, iși pot exercita dreptul de a vota la alegerile parlamentare din afara țarii, alegeri care vor avea loc pe data de 6 decembrie 2020. Iata cateva informații despre alegerile parlamentare 2020 in diaspora, potrivit agerpres. Tot ce trebuie…

- Pentru alegerile parlamentare de duminica, in strainatate vor fi organizate 748 de sectii de votare, cu 331 in plus fata de 2016, potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe. Votarea in strainatate incepe maine, prima sectie care se va deschide fiind cea din Auckland, Noua Zeelanda, la…

- Autoritatea Electorala Permanenta reaminteste cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate ca se mai pot inregistra ca alegatori prin corespondenta doar joi, termenul limita fiind data de 22 octombrie, ora 24,00, ora Romaniei. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, presedintele Autoritatii…

- Guvernul discuta, in ședința de joi seara, o hotarare privind modificarea și completarea calendarului acțiunilor pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Printre noutați se numara stabilirea orelor de vot pentru Diaspora. Spre deosebire de romanii care voteaza in țara o singura zi, alegatorii…

- „Votarea in țara se desfașoara intr-o singura zi, care poate fi numai duminica. In strainatate, votarea se desfașoara și pe parcursul zilei de sambata imediat anterioara datei votarii”, potrivit legii. Acest articol a fost adoptat, luni, de Camera Deputaților, fiind un amendament al USR care inițial…