Parlamentare2020/ Peste 30.000 de români din străinătate s-au înscris pentru votul prin corespondenţă Peste 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14,30, au fost depuse 30.069 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri au fost depuse de romani din Marea Britanie - 6.925; Germania - 4.513; Spania - 2.614; Italia - 2.422; Franta - 2.125. Peste 1.000 de solicitari au venit din Elvetia, Olanda, Belgia, Austria. Mai sunt 2 zile in care romanii din diaspora mai pot opta pentru a-si exercita dreptul de vot prin corespondenta. Cetatenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

