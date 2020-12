Stiri pe aceeasi tema

- Peste 262.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 22,00, ora Romaniei, la alegerile parlamentare, anunța AGERPRES. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In Spania,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inaintat, luni, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), propunerea de organizare a 748 de sectii de votare in strainatate la alegerile parlamentare din 5 si 6 decembrie. Potrivit MAE, cele mai multe sectii de votare vor fi organizate in Spania (140 de sectii,…