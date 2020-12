Stiri pe aceeasi tema

- Peste 222.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 18,00, pentru reprezentantii lor in viitorul Legislativ din Romania, potrivit Agerpres. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In…

- Peste 222.000 de cetateni romani au votat in strainatate, pana duminica, in jurul orei 18,00, pentru reprezentantii lor in viitorul Legislativ din Romania. In urma cu 4 ani, numarul total de persoane care au votat s-a ridicat la 106.038. In Spania, tara cu una dintre cele mai mari comunitati de romani…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Aproape 13.000 de cetateni din Republica Moldova au votat, la alegerile prezidentiale de duminica, in cele 13 sectii de votare deschise pe teritoriul Romaniei, a declarat, luni, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil.Potrivit…