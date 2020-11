Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat in aceasta seara presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, citata de agerpres . „Sunt peste 400 de membri care pana in acest moment si-au depus adeziunea la PSD si acest lucru nu poate decat…

- Organizația municipala a PRO Romania din Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD. Ex-liberal, Resceanu a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012, cand aceasta a castigat primul mandat candidand din partea USL. Anunțul a fost facut vineri…

- Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a anunțat vineri ca toata organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, potrivit Agerpres. Catalin Resceanu a fost si membru PNL si a mai facut parte din echipa Olgutei Vasilescu la Primaria Craiova in 2012,…

- Organizatia PRO România Craiova, în frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, într-o conferinta de presa, transmite Agerpres.„Sunt peste 400 de membri care pâna în acest moment…

- Organizatia PRO Romania Craiova, in frunte cu presedintele Catalin Resceanu, a trecut la PSD, a anuntat, vineri, presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, intr-o conferinta de presa. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca…

- Presedintele PSD Craiova, Lia Olguta Vasilescu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca toti candidatii PSD din Dolj la alegerile parlamentare sunt pregatiti pe comisii parlamentare, iar avocata Laura Vicol va fi "varful de lance" la Comisia Juridica.Vasilescu a mai afirmat ca este…

- Presedintele UDMR a declarat, marti, ca Romania va avea nevoie de o perioada de stabilitate politica dupa alegerile parlamentare, pe care Uniunea este pregatita sa o asigure daca va depinde de ea, aratand ca o majoritate de centru-dreapta ar fi de preferat. Kelemen Hunor a facut o scurta analiza in…

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…